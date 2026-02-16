Роспотребнадзор оценил готовность Петербурга к диагностике оспы обезьян

В Санкт-Петербурге имеется необходимый запас реагентов для оперативной диагностики оспы обезьян, сообщили журналистам в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В Северной столице были выявлены два случая заболевания у туристов, вернувшихся из Таиланда.

Оба заболевших госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем.

В регионе обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики, имеется достаточный запас реагентов, — уточнили в пресс-службе.

Лабораторная база региона позволяет быстро реагировать на возможные новые случаи. Специалисты напоминают о важности своевременного обращения к врачу при появлении симптомов и соблюдении мер предосторожности во время зарубежных поездок.

Ранее сообщалось, что один из московских пациентов, которому диагностировали оспу обезьян, выписался из Домодедовской больницы. В пресс-службе медучреждения уточнили, что еще два человека с таким же диагнозом остаются в инфекционном отделении, их состояние оценивается как удовлетворительное.