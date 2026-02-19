Оспа обезьян добралась до Молдавии В Молдавии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Молдавии, сообщило Национальное агентство общественного здоровья республики. Установлено, что пациент привез вирусное заболевание из-за границы.

НАОЗ сообщает о регистрации в Республике Молдова завозного случая заражения вирусом оспы обезьян. <…> Случай подтвержден лабораторными исследованиями, — говорится в заявлении.

Уточняется, что зараженный самостоятельно обратился за медицинской помощью. Он жаловался на общую слабость, лихорадку и кожную сыпь. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Специалисты начали эпидемиологическое расследование и применяют меры профилактики и контроля инфекции, — добавили в агентстве.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора предупредили, что тесный физический контакт с зараженным человеком является самым распространенным путем передачи оспы обезьян. При этом эпицентром распространения заболевания по-прежнему остается Африка.