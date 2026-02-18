Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 14:19

Назван самый распространенный способ передачи оспы обезьян

Роспотребнадзор: телесный контакт стал основным путем передачи оспы обезьян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На сегодняшний день тесный физический контакт зараженным человеком является самым распространенным путем передачи оспы обезьян, предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом эпицентром распространения заболевания по-прежнему остается Африка.

Наиболее распространенный путь передачи — тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за последний год выявлено более 50 тыс. пациентов с обезьяньей оспой. Большинство случаев зафиксировано в Конго, Уганде и Сьерра-Леоне. Заражение происходит при контакте с поврежденными участками кожи заболевшего. Заболевание также передается через предметы и биологические жидкости человека.

Ранее сообщалось, что один из первых россиян с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» пошел на поправку. Пациент выписался из учреждения, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Второй пациент с аналогичным подтвержденным заболеванием в настоящий момент продолжает оставаться под наблюдением врачей и проходит необходимый курс лечения.

