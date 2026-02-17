Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 16:32

Еще один пациент с оспой обезьян выписался из больницы

Врачи Домодедовской больницы сообщили о выздоровлении пациента с оспой обезьян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Один из первых россиян с подтвержденным диагнозом с диагнозом «оспа обезьян» пошел на поправку, заявили в Домодедовской больнице. Пациент выписался из учреждения, его состояние медик оценивают как удовлетворительное.

Второй пациент с аналогичным подтвержденным заболеванием в настоящий момент продолжает оставаться под наблюдением врачей и проходит необходимый курс лечения.

Ранее сообщалось, что два человека заболели оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Оба пациента госпитализированы в городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

До этого доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец подтвердила, что вакцина от натуральной оспы защищает от оспы обезьян. Она добавила, что случаи заболевания пока не вызывают опасений.

Первого зараженного оспой обезьян госпитализировали 1 февраля. Пациент рассказал, что его поместили в отдельную палату. Алексей уточнил, что первые высыпания он принял за простуду и пытался лечить их кремом от герпеса.

