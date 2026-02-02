Эпидемиолог ответил, должна ли Россия готовиться к пандемии оспы обезьян

На сегодняшний день России не грозит пандемия оспы обезьян, такое мнение выказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов. По его словам, которые приводит ТАСС, в большинстве случаев инфекция передается при длительном и тесном контакте. Она также имеет выраженные симптомы, что позволяет сразу изолировать больного.

Вирус передается в основном при длительном тесном физическом контакте, особенно с поврежденными элементами сыпи. Он не обладает высокой воздушно-капельной контагиозностью. Это фундаментальный сдерживающий фактор [ограничивающий распространение вируса], — объяснил Шахмарданов.

Ранее появилась информация, что на территории Московской области ищут третьего человека, который мог заразиться обезьяньей оспой. Речь идет о мужчине, который привез в больницу первого зараженного пациента. Он пропал после контакта с заболевшим и перестал отвечать на звонки.