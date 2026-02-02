Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 16:57

Эпидемиолог ответил, должна ли Россия готовиться к пандемии оспы обезьян

Эпидемиолог Шахмарданов: России не грозит пандемия оспы обезьян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На сегодняшний день России не грозит пандемия оспы обезьян, такое мнение выказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов. По его словам, которые приводит ТАСС, в большинстве случаев инфекция передается при длительном и тесном контакте. Она также имеет выраженные симптомы, что позволяет сразу изолировать больного.

Вирус передается в основном при длительном тесном физическом контакте, особенно с поврежденными элементами сыпи. Он не обладает высокой воздушно-капельной контагиозностью. Это фундаментальный сдерживающий фактор [ограничивающий распространение вируса], — объяснил Шахмарданов.

Ранее появилась информация, что на территории Московской области ищут третьего человека, который мог заразиться обезьяньей оспой. Речь идет о мужчине, который привез в больницу первого зараженного пациента. Он пропал после контакта с заболевшим и перестал отвечать на звонки.

эпидемии
пандемии
болезни
обезьянья оспа
эпидемиологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн пропустит годовщину освобождения Курска
Форум CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоится в Москве
Проходящим по делу об убийстве младенца врачам смягчили приговор
Названа «единственная сила», способная не допустить Зеленского к выборам
Раскрыто, почему США все-таки решили участвовать в переговорах по Украине
Москвичам дали неутешительный прогноз погоды на февраль
Украинцы с «Маринеры» боятся возвращаться домой
Кто такой Эпштейн: кто в «списке педофилов», что за остров, связь с Россией
Нарколог предупредил о вреде безникотиновых сигарет
Европа увеличила импорт российского газа через «Турецкий поток» на 10%
В файлах Эпштейна нашли девушек из Саратова и Самары
Закопали в пяти местах: петербуржца зверски убили в Таиланде — подробности
Риелтор перечислил минусы жизни в загородном доме
В Европе решили запретить себе покупать у России редкие металлы
Несколько детей отравились угарным газом в российском детском саду
Китай нацелился на мировую роль юаня
Цена на золото рухнула до минимума
«Никаких акций»: МОК сделал предупреждение украинцам перед Олимпиадой
Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов СВО в Подмосковье в 2026 году
Первый допинговый скандал разгорелся в преддверии зимней Олимпиады в Италии
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.