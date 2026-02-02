Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 14:40

В Подмосковье ищут третьего человека с подозрением на обезьянью оспу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Третьего человека, который мог заразиться обезьяньей оспой, ищут на территории Московской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, речь идет о мужчине, который привез в больницу первого зараженного пациента. Он пропал после контакта с заболевшим и не отвечает на звонки.

Ранее сообщалось, что заражение оспой обезьян подтвердилось у одного из пациентов в Подмосковье. Мужчина рассказал, что его поместили в отдельную палату. По словам пациента, первые высыпания он принял за простуду и пытался лечить их кремом от герпеса.

Позднее в Домодедовскую больницу госпитализировали еще одного пациента с подозрением на оспу обезьян. Им оказался 50-летний мужчина. Пациент в состоянии средней степени тяжести доставлен из Одинцово.

Как отметил руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, оспа обезьян может приводить к летальному исходу. По его словам, в группе риска находятся люди с ВИЧ-инфекцией. При этом от болезни существует вакцина.

Подмосковье
Московская область
пациенты
заболевшие
обезьянья оспа
