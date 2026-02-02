Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 11:21

Эпидемиолог ответил, насколько опасна оспа обезьян

Эпидемиолог Покровский: оспа обезьян может приводить к летальному исходу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Оспа обезьян может приводить к летальному исходу, рассказал KP.RU эпидемиолог, академик РАН, руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Он отметил, что в группе риска находятся люди с ВИЧ-инфекцией.

Оспа обезьян может быть крайне опасна, вплоть до летальных исходов, для людей с иммунодефицитом. В первую очередь это больные ВИЧ-инфекцией со сниженным иммунитетом. У остальных болезнь протекает в основном в нетяжелой форме с кожными проявлениями, зачастую наступает самоизлечение, — рассказал Покровский.

Эпидемиолог подчеркнул, что от болезни существует вакцина. По его словам, прививка от обычной оспы также может быть эффективна против заболевания.

Ранее сообщалось, что заражение оспой обезьян подтвердилось у одного из пациентов в Подмосковье — мужчина рассказал, что его поместили в отдельную палату. Пациент уточнил, что первые высыпания он принял за простуду и пытался лечить их кремом от герпеса.

оспа
болезни
врачи
вакцины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-еврокомиссар высказался о фон дер Ляйен
Наступление ВС РФ на Харьков 2 февраля: «Солнцепеки» выжигают целые бригады
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри остался без денег?
Установлены личности погибших при крушении учебного самолета в Орске
Москвичам пообещали потепление в конце зимы
Охранник сорвал джекпот после сна о белых курах
Российский подросток попал на штраф за поиск запрещенной информации
Семилетняя девочка упала с качелей и умерла
Верховный суд России отклонил жалобу на передачу Домодедово государству
Похотливый 70-летний монах потрогал прихожанку за грудь во время церемонии
Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров
Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске
Стало известно о новой льготе для жен бойцов СВО
ФСБ ужесточила правила для банков по включению в белый список
Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского
Россиянина с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье
Онколог ответил, может ли COVID-19 вызывать рак груди
Стоянов признался в любви к одному городу
Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Пленный украинец рассказал о приказе ВСУ не брать в плен российских бойцов
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.