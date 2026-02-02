Эпидемиолог ответил, насколько опасна оспа обезьян

Оспа обезьян может приводить к летальному исходу, рассказал KP.RU эпидемиолог, академик РАН, руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Он отметил, что в группе риска находятся люди с ВИЧ-инфекцией.

Оспа обезьян может быть крайне опасна, вплоть до летальных исходов, для людей с иммунодефицитом. В первую очередь это больные ВИЧ-инфекцией со сниженным иммунитетом. У остальных болезнь протекает в основном в нетяжелой форме с кожными проявлениями, зачастую наступает самоизлечение, — рассказал Покровский.

Эпидемиолог подчеркнул, что от болезни существует вакцина. По его словам, прививка от обычной оспы также может быть эффективна против заболевания.

Ранее сообщалось, что заражение оспой обезьян подтвердилось у одного из пациентов в Подмосковье — мужчина рассказал, что его поместили в отдельную палату. Пациент уточнил, что первые высыпания он принял за простуду и пытался лечить их кремом от герпеса.