Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 16:45

Москва справилась с пиком заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва пережила пик заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В последние четыре дня наблюдается снижение числа заболевших.

На сегодняшний день в Москве пройден пик заболеваемости и последние четыре дня департамент здравоохранения фиксирует снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По детям устойчивое снижение, минус 12% по сравнению с аналогичной датой на прошлой неделе, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что Москва приближается к стабилизации ситуации с госпитализациями. Их количество в текущем году в 2,5 раза ниже, чем в 2023-м, при распространении аналогичного штамма гриппа.

Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Андрей Комаров сообщил, что гонконгский грипп в столице изменился, и теперь редко протекает тяжело. Однако пожилые люди и больные хроническими заболеваниями переносят его сложнее.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков предупредил о симптомах гонконгского гриппа, который начинается резко. Среди признаков заболевания — высокая температура, ломота в мышцах и суставах, головная боль, сильная слабость и сухой кашель. Врач призвал вакцинироваться, чтобы избежать заражения, так как инфекция отличается высокой заразностью.

Москва
грипп
ОРВИ
заболевшие
спад
