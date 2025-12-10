ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:20

Инфекционист перечислил основные симптомы гонконгского гриппа

Инфекционист Поздняков: ломота в мышцах может указывать на гонконгский грипп

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Резкое повышение температуры, ломота в мышцах и суставах, головная боль и сильная слабость могут указывать на гонконгский грипп, заявил в беседе с «Сиб.фм» инфекционист Андрей Поздняков. Еще одним тревожным симптомом он назвал сухой кашель.

Гонконгский грипп начинается очень резко — температура взлетает до 39 градусов и выше, появляется сильная слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Уже на второй день появляется мучительный сухой кашель. Это классическая картина гриппа A (H3N2), — предупредил Поздняков.

Врач призвал всех вакцинироваться, поскольку в группу риска входят именно непривитые люди. Инфекция при этом отличается высокой степенью заразности. В качестве профилактики он посоветовал чаще проветривать помещения, избегать мест массового скопления людей, а также надевать маски в транспорте и поликлиниках.

Ранее представитель Роспотребнадзора Александр Агафонов заявил, что российская вакцина от гриппа на сезон-2025/26 показывает около 80% эффективности против гонконгского варианта вируса. В ведомстве добавили, что в стране продолжается мониторинг новых штаммов гриппа А и В.

заболевания
врачи
здоровье
грипп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пензе «10-летнего мальчика» за порно для школьниц отправили в колонию
Россиянам объяснили, обязательно ли оплачивать услуги ЖКХ в декабре дважды
«Король побегов» сбежал из тюрьмы четвертый раз за 16 лет
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.