Инфекционист перечислил основные симптомы гонконгского гриппа

Резкое повышение температуры, ломота в мышцах и суставах, головная боль и сильная слабость могут указывать на гонконгский грипп, заявил в беседе с «Сиб.фм» инфекционист Андрей Поздняков. Еще одним тревожным симптомом он назвал сухой кашель.

Гонконгский грипп начинается очень резко — температура взлетает до 39 градусов и выше, появляется сильная слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Уже на второй день появляется мучительный сухой кашель. Это классическая картина гриппа A (H3N2), — предупредил Поздняков.

Врач призвал всех вакцинироваться, поскольку в группу риска входят именно непривитые люди. Инфекция при этом отличается высокой степенью заразности. В качестве профилактики он посоветовал чаще проветривать помещения, избегать мест массового скопления людей, а также надевать маски в транспорте и поликлиниках.

Ранее представитель Роспотребнадзора Александр Агафонов заявил, что российская вакцина от гриппа на сезон-2025/26 показывает около 80% эффективности против гонконгского варианта вируса. В ведомстве добавили, что в стране продолжается мониторинг новых штаммов гриппа А и В.