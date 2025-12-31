Новый год — 2026
Из-за стола или с дивана — в зал: как безопасно вернуться к тренировкам

Как вернуться к тренировкам и снова начать ходить в спортзал Как вернуться к тренировкам и снова начать ходить в спортзал Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новогодние праздники — это время, когда привычный распорядок летит в тартарары. Диеты забыты, тренировки отменены, а на смену им приходят бесконечные застолья и марафоны сериалов на диване. Мы позволяем себе расслабиться и отдохнуть от строгого графика. Но красота, здоровье и спорт требуют постоянства, и чем дольше откладывать возвращение к занятиям, тем сложнее будет взять себя в руки.

Главное правило: не нужно рваться в бой с прежними нагрузками. После перерыва организм отвык от интенсивной работы, и резкий старт может привести к травмам или сильной крепатуре, которая напрочь отобьет желание продолжать. Начните с 50--60% от привычного уровня нагрузки. Снизьте веса, сократите количество подходов, уменьшите время кардио. Первая неделя — это период адаптации, а не рекордов.

Как вернуться к тренировкам: 3 простых шага

Возвращение к спорту после праздничного марафона — это не наказание, а забота о себе.

  1. Запланируйте первое занятие. Не ждите понедельника или идеального настроения. Откройте календарь прямо сейчас и выберите конкретный день и время. Записались? Отлично, это уже половина дела.

  2. Подготовьте форму с вечера. Положите спортивную одежду и кроссовки на видное место. Когда все готово, отговорок становится меньше, а идти в зал — проще.

  3. Найдите компанию или тренера. Договоритесь с другом о совместных занятиях или возьмите несколько персональных тренировок. Обязательства перед другими людьми работают лучше любой мотивации.

Как вернуться к тренировкам? Ответ простой: дайте телу время вспомнить прежний ритм, и уже через пару недель вы снова войдете в форму. Главное — сделать первый шаг и не бросать начатое.

Ранее мы рассказывали, как выбрать идеальный велотренажер для дома.

Виктория Семенова
