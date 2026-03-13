Раскрыто содержание переговоров Лаврова с гендиректором МАГАТЭ Лавров и Гросси обсудили удары по иранским ядерным объектам и Запорожской АЭС

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг ударов по иранским ядерным объектам и Запорожской АЭС, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В ходе встречи также были рассмотрены ключевые аспекты сотрудничества Москвы с международным агентством.

Особый акцент сделан на ситуации вокруг нападений США и Израиля на поставленные под гарантии МАГАТЭ мирные ядерные объекты Ирана, а также на проблематике обеспечения безопасности Запорожской АЭС, — отметили в министерстве.

Ранее гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что Россия обратилась к делегации МАГАТЭ с просьбой оказать воздействие на Киев для предотвращения ударов по Энергодару и Запорожской АЭС. Москва призывает международное агентство использовать свои возможности для обеспечения безопасности крупнейшей атомной станции Европы.