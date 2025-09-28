Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:49

Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнений на руки

Тренер Яблокова: обратные отжимания являются полезным упражнением на руки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отведение гантелей в стороны, сгибание рук на бицепс с амортизатором и обратные отжимания от скамьи на трицепсы являются самыми полезными спортивными упражнениями на руки, рассказала «Спорт-Экспрессу» фитнес-тренер Ольга Яблокова. Она добавила, что в домашних условиях гантели можно заменить на бутылки с водой.

Для тренировки рук идеально использовать упражнения с собственным весом или различными отягощениями. Это удобно и не требует специальных тренажеров. Это могут быть гантели, гири, амортизаторы, резинки. В домашних условиях можно гантели заменить бутылками с водой, — сказала Яблокова.

Ранее руководитель фитнес-студии Дарья Кожевникова рассказала, что интервальное голодание не должно являться насилием над организмом, только тогда оно может принести пользу. Она подчеркнула, что, если делать перерывы между приемами пищи через уважение к телу, это позитивно скажется на здоровье. По ее мнению, следует воздерживаться от еды на 8–12 часов.

До этого врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко заявил, что после диеты человек набирает еще больший вес. По его словам, дело в том, что после первых результатов человек расслабляется и все начинается заново.

спорт
фитнес
упражнения
спортзалы
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

