Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнений на руки

Отведение гантелей в стороны, сгибание рук на бицепс с амортизатором и обратные отжимания от скамьи на трицепсы являются самыми полезными спортивными упражнениями на руки, рассказала «Спорт-Экспрессу» фитнес-тренер Ольга Яблокова. Она добавила, что в домашних условиях гантели можно заменить на бутылки с водой.

Для тренировки рук идеально использовать упражнения с собственным весом или различными отягощениями. Это удобно и не требует специальных тренажеров. Это могут быть гантели, гири, амортизаторы, резинки. В домашних условиях можно гантели заменить бутылками с водой, — сказала Яблокова.

