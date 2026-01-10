Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом

Семья и жизнь

Это блюдо выглядит невероятно празднично благодаря эффектному куполу из теста, а начинка из рыбы, сливок и имбиря обладает изысканным, согревающим вкусом.

Возьмите 500 граммов филе белой рыбы (например, треска, минтай или палтус). Нарежьте его крупными кубиками.

Отварите 3–4 средние картофелины и разомните их в пюре. В пюре добавьте 50 миллилитров сливок (20%) и 1 столовую ложку сливочного масла.

На сковороде растопите 1 столовую ложку сливочного масла. Обжарьте 1 мелко нарезанную луковицу до прозрачности. Добавьте рыбу. Жарьте 2–3 минуты. Влейте 150 миллилитров сливок (20–33%). Главный секрет: добавьте 1 чайную ложку натертого свежего имбиря, соль, черный перец и немного мускатного ореха. Тушите рыбу в сливках 5 минут.

Возьмите 1 упаковку (500 граммов) готового слоеного теста (лучше бездрожжевого). Раскатайте тесто в круг, диаметр которого должен быть больше диаметра вашей формы (сковороды или жаропрочной миски), чтобы хватило на купол. Возьмите глубокую огнеупорную миску или сковороду диаметром 20–22 см. Смажьте ее маслом. На дно формы выложите ровным слоем картофельное пюре, формируя своего рода дно пирога.

Поверх пюре выложите рыбу в сливочно-имбирном соусе. Накройте форму раскатанным слоеным тестом. Аккуратно защипните края теста по всему периметру формы. В центре купола обязательно сделайте небольшое отверстие для выхода пара. Смажьте поверхность теста взбитым яичным желтком.

Выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, в течение 20–25 минут, пока тесто не станет пышным и ярко-золотистым.

Подавайте «Морскую жемчужину» сразу, нарезав купол из теста прямо за столом.

