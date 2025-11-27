Торт без выпечки! Беру крем-чиз со сгущенкой — гости в восторге!

Нежный крем-чиз со сгущенкой и хрустящие печенья помогут создать торт за 20 минут. Идеально подходит для предновогодней суеты, когда срочно нужно что-то поставить на стол, а времени остается очень мало.

Для этого торта достаточно взять 200 г крем-чиза, 120 г сгущенки, 200 мл сливок, 300 г печенья и 1 банан. Крем получается плотным, но нежным, а готовый десерт держит форму и подходит даже для нарядной подачи.

Взбейте 200 мл холодных сливок до густой структуры. Добавьте 200 г крем-чиза и 120 г сгущенки, перемешайте массу до однородного сладкого крема.

Возьмите 300 г песочного печенья, обмакните каждое в молоко на 1 секунду и уложите первый слой в форму. Промажьте печенье кремом, уложите тонкие кружочки одного банана, распределите второй слой печенья и снова нанесите крем.

Повторяйте слои до окончания ингредиентов. Сверху нанесите остатки крема и разровняйте поверхность. Поставьте торт в холодильник на 3 часа.

Калорийность: около 290 ккал на 100 г.

Время приготовления: 20 минут + охлаждение.

