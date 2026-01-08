Этот десерт — то, что нужно после праздников: легкий и нежный — готовлю так, и организм говорит спасибо

Этот десерт — то, что нужно после праздников: легкий и нежный — готовлю так, и организм говорит спасибо

Когда хочется сладкого, но не хочется калорий, этот рецепт становится палочкой-выручалочкой. В основе — полезные кисломолочные продукты, минимум сахара и никаких жирных сливок или масла. Желатин полезен для суставов и кожи. В итоге вы получаете изысканный на вид и вкус десерт, который можно есть без угрызений совести и который легко приготовить даже на большую компанию.

Желатин (1 ст. л.) высыпаю в небольшую пиалу и заливаю холодной водой (50 мл). Хорошо размешиваю и оставляю на 10–15 минут для набухания.

В чашу блендера или глубокую миску выливаю кефир (400 мл), добавляю сметану (100 мл) и сахар (50 г). Взбиваю миксером на средней скорости 2–3 минуты до получения однородной, слегка воздушной массы.

Набухший желатин прогреваю на водяной бане или в микроволновке (короткими импульсами по 10–15 секунд), постоянно помешивая, до полного растворения. Главное — не доводить до кипения.

Тонкой струйкой, постоянно взбивая миксером кефирную массу на низкой скорости, вливаю жидкий теплый желатин. Взбиваю еще 1–2 минуты для равномерного распределения.

Получившуюся жидкую массу разливаю по порционным формочкам, креманкам или стаканчикам. Аккуратно убираю в холодильник на 2–3 часа (а лучше на ночь) для полного застывания.

Перед подачей украшаю десерт по своему вкусу: тертым или темным шоколадом, свежими ягодами, кусочками фруктов, мятой или орехами.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.