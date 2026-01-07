Атака США на Венесуэлу
Вкуснота из фарша и картошки: быстрые люля-кебабы — готовим дома в духовке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Быстрые люля-кебабы — настоящая находка для тех, кто любит насыщенный мясной вкус без мангала и лишних хлопот. Они получаются очень сочными, мягкими и ароматными благодаря овощам и специям. Отличная альтернатива шашлыку и классическим люля-кебабам, которую легко приготовить в обычной духовке.

Ингредиенты: фарш — 750 г, болгарский перец — 1/2 шт. (около 70 г), морковь — 1 шт. (100 г), лук — 1 шт. (100 г), чеснок — 2 зубчика, петрушка — по вкусу, картофель — 2 шт. (200 г), яйцо — 1 шт., соль — по вкусу, кориандр — по вкусу, копченая паприка — по вкусу.

Приготовление: овощи очистите и натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. Добавьте их к фаршу вместе с мелко нарезанной петрушкой и чесноком. Вбейте яйцо, приправьте солью, кориандром и копченой паприкой, затем хорошо вымесите массу до однородности. Сформируйте продолговатые котлеты, выложите их на противень с пергаментом и запекайте в разогретой до 180–190 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом, который превращает скучную пюрешку в белорусские котлеты. Картофельные вкусняшки с сыром разлетаются вмиг.

