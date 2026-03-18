Делается за 7 минут и не надо ничего варить: салат с ветчиной, зелёными оливками и черри — простой, но очень вкусный

Иногда самые удачные салаты — из самых обычных продуктов. Этот вариант получается сочным, ароматным и очень аппетитным: нежный сыр, ветчина, хрустящий перец и яркие томаты черри создают идеальное сочетание.

Готовится буквально за несколько минут, а вкус — как у праздничного блюда. Отлично подойдёт и на каждый день, и для гостей.

Ингредиенты: сыр — 200 г, ветчина — 250 г, болгарский перец — 1 шт., чеснок — 2–3 зубчика, зелёные оливки — 1 банка, томаты черри — 150 г, майонез — 2–3 ст. л., чёрный перец — по вкусу.

Ветчину нарезают соломкой, сыр натирают или режут кубиками. Перец режут тонкими полосками, черри — пополам, оливки — кружочками. Чеснок измельчают. Все ингредиенты соединяют, добавляют майонез и перец, аккуратно перемешивают.

Получается яркий, сочный салат с насыщенным вкусом — простой рецепт, который всегда выручает.

Ранее мы делились рецептом драников как в белорусской кафешке. Хрусткие и не берут жир.