Салат на весну и лето: печеные перцы, курица и пекинка — едим вкусно и худеем

Это гениально простой вариант легкого салата, когда хочется питаться нормально, а не «сидеть на листьях». Никаких сложных ингредиентов и тяжелых заправок — запек перец, смешал с курицей и пекинкой, добавил кремовую заправку на йогурте, и готово.

Получается обалденная вкуснятина: сочный салат с мягкой курицей, сладковатыми печеными перцами, хрустящей пекинской капустой и солоноватыми оливками. Заправка из творожного сыра и йогурта дает нежность без тяжести, поэтому блюдо получается сытным, но легким — идеально на каждый день.

Ингредиенты: курица отварная — 300 г, перец болгарский — 2 шт. (запечь и нарезать соломкой), пекинская капуста — 300 г, оливки — 100 г, творожный сыр — 150 г, йогурт — 2–3 ст. л., чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Перец запекаю до мягкости, остужаю, очищаю от кожицы и нарезаю соломкой. Курицу разбираю на волокна или режу кусочками. Пекинскую капусту тонко шинкую, оливки нарезаю.

Для заправки смешиваю творожный сыр, йогурт и измельченный чеснок, добавляю соль и перец. Соединяю все ингредиенты, аккуратно перемешиваю и сразу подаю.

Калорийность: примерно 115–130 ккал на 100 г — зависит от жирности сыра и йогурта.

