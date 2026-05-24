Даже грудка в этом соусе объедение: складываете все в сковороду, через 25 минут подаете чахохбили

Куриная грудка в томатном соусе а-ля чахохбили — это сочное, ароматное блюдо, которое готовится из простых продуктов. Даже филе получается нежным и пропитанным пряным вкусом.
Ингредиенты
Вам понадобится: 500 г куриного филе, 1 луковица, 1 морковь, 1 болгарский перец, 2 ст. л. томатной пасты, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, зелень (укроп, петрушка), растительное масло.
Как приготовить
Куриное филе нарежьте крупными кусками. Лук, морковь и перец нарежьте соломкой. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и перец, жарьте 5 минут. Добавьте томатную пасту, соль, перец, паприку, влейте 1 стакан воды, перемешайте.
Выложите курицу в соус, утопите ее. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут. В конце добавьте выдавленный чеснок и рубленую зелень.
Личный опыт
Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить куриную грудку в соусе чахохбили и посоветовала после добавления томатной пасты положить в блюдо 0,5 ч. л. сахара. Так нейтрализуется кислинка.
