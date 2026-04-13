Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 10:35

Закуска «Шарики» из крабовых палочек по-новому: вариант с помидорами внутри — красиво, просто и очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эту закуску многие знают, но в таком варианте она получается намного интереснее и свежее. Нежная сырная масса с чесноком и зеленью, а внутри — сочная половинка помидора черри. Смотрится эффектно, готовится быстро и всегда первой исчезает со стола.

Отличный вариант как для праздника, так и просто к ужину.

Ингредиенты

Сыр — 150 г, яйца вареные — 3 шт., крабовые палочки — 200 г, майонез — 2–3 ст. л, чеснок — 1–2 зубчика, зелень (укроп или петрушка) — пучок, помидоры черри — 8–10 шт.

Приготовление

Яйца, сыр и большую часть крабовых палочек натереть на мелкой терке. Добавить измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень — именно она делает вкус более свежим. Ввести майонез и тщательно перемешать до пластичной, удобной для лепки массы.

Крабовые палочки, оставленные для панировки, натереть отдельно. Из сырной массы сформировать небольшие лепешки, внутрь каждой положить половинку помидора черри или целый помидор и аккуратно закрыть, скатывая в шарик.

Каждый шарик обвалять в крабовой стружке, выложить на тарелку и убрать в холодильник хотя бы на 20–30 минут.

Ранее мы делились рецептом капустного салата со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус.

Проверено редакцией
Читайте также
Это рабочие лошадки для сада: неубиваемые многолетники — цветут в жару и выживают на бедной почве
Разминаю банан — и готовлю живые конфеты, которые тают во рту: вкуснее и нежнее магазинных
Блокирует тлю и муравьев, разрыхляет землю: полезный цветок для дачи с яркими соцветиями
Крабовых салатов много, но с картофельной соломкой — просто шикарный: хрустящий и сочный одновременно
Вместо обычных котлет готовлю белковые с крабовыми палочками: для разнообразия и похудения
крабовые палочки
салаты
черри
закуски
Ольга Шмырева
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.