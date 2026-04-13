Закуска «Шарики» из крабовых палочек по-новому: вариант с помидорами внутри — красиво, просто и очень вкусно

Эту закуску многие знают, но в таком варианте она получается намного интереснее и свежее. Нежная сырная масса с чесноком и зеленью, а внутри — сочная половинка помидора черри. Смотрится эффектно, готовится быстро и всегда первой исчезает со стола.

Отличный вариант как для праздника, так и просто к ужину.

Ингредиенты

Сыр — 150 г, яйца вареные — 3 шт., крабовые палочки — 200 г, майонез — 2–3 ст. л, чеснок — 1–2 зубчика, зелень (укроп или петрушка) — пучок, помидоры черри — 8–10 шт.

Приготовление

Яйца, сыр и большую часть крабовых палочек натереть на мелкой терке. Добавить измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень — именно она делает вкус более свежим. Ввести майонез и тщательно перемешать до пластичной, удобной для лепки массы.

Крабовые палочки, оставленные для панировки, натереть отдельно. Из сырной массы сформировать небольшие лепешки, внутрь каждой положить половинку помидора черри или целый помидор и аккуратно закрыть, скатывая в шарик.

Каждый шарик обвалять в крабовой стружке, выложить на тарелку и убрать в холодильник хотя бы на 20–30 минут.

