Его можно делать тазиками: капустный салат со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус

Его можно делать тазиками: капустный салат со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус

Этот салат у меня всегда уходит первым — готовлю сразу большую миску, потому что «на потом» не остается. Простые продукты, которые есть в каждом холодильнике, а вкус получается яркий, сочный и очень насыщенный.

Капуста дает хруст, свекла — сладость, корейская морковь — пикантность, а горошек добавляет мягкости. Идеальный вариант, когда хочется чего-то легкого, витаминного и при этом действительно вкусного.

Ингредиенты

Капуста — 150 г, яблочный уксус — 1 ч. л, морковь по-корейски — 100 г, лук репчатый — 1/2 шт., консервированный горошек — 3 ст. л, растительное масло — 1 ст. л, свекла — 1 шт., соль — щепотка, укроп — пучок.

Приготовление

Свеклу отварить до мягкости, остудить, очистить и нарезать тонкими брусочками. Капусту нашинковать и хорошо помять руками, чтобы она стала мягче и дала сок. Смешать капусту, свеклу и корейскую морковь, добавить горошек без жидкости.

Лук нарезать полукольцами, залить яблочным уксусом, затем добавить немного горячей воды и оставить до остывания — так он станет мягче и без резкой горечи. Укроп мелко нарезать и добавить в салат. Лук отжать от жидкости и тоже отправить к овощам. Заправить маслом, посолить и хорошо перемешать.

Дать салату постоять 10–15 минут, чтобы вкусы соединились — и можно подавать.

