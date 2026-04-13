Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 06:25

Его можно делать тазиками: капустный салат со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат у меня всегда уходит первым — готовлю сразу большую миску, потому что «на потом» не остается. Простые продукты, которые есть в каждом холодильнике, а вкус получается яркий, сочный и очень насыщенный.

Капуста дает хруст, свекла — сладость, корейская морковь — пикантность, а горошек добавляет мягкости. Идеальный вариант, когда хочется чего-то легкого, витаминного и при этом действительно вкусного.

Ингредиенты

Капуста — 150 г, яблочный уксус — 1 ч. л, морковь по-корейски — 100 г, лук репчатый — 1/2 шт., консервированный горошек — 3 ст. л, растительное масло — 1 ст. л, свекла — 1 шт., соль — щепотка, укроп — пучок.

Приготовление

Свеклу отварить до мягкости, остудить, очистить и нарезать тонкими брусочками. Капусту нашинковать и хорошо помять руками, чтобы она стала мягче и дала сок. Смешать капусту, свеклу и корейскую морковь, добавить горошек без жидкости.

Лук нарезать полукольцами, залить яблочным уксусом, затем добавить немного горячей воды и оставить до остывания — так он станет мягче и без резкой горечи. Укроп мелко нарезать и добавить в салат. Лук отжать от жидкости и тоже отправить к овощам. Заправить маслом, посолить и хорошо перемешать.

Дать салату постоять 10–15 минут, чтобы вкусы соединились — и можно подавать.

Ранее мы делились рецептом для заморозки. Готовим картофельные зразы, гнезда из фарша и сырники. Достал и запек.

Проверено редакцией
Сажаю клубнику на этих грядках — урожай радует: ягоды крупные, сладкие
салаты
капуста
простой рецепт
свекла
зелёный горошек
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российское небо превратилось в кладбище для дронов ВСУ
Силы ПВО отработали в Ростовской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 апреля: инфографика
Туристка после выживания рассказала о 30-часовой борьбе за жизнь
Раскрыта новая мошенническая схема под видом ЖКХ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 апреля
В России разработали ГОСТ на приготовление печенки и почек «по-русски»
Биолог назвала неочевидное насекомое, которое можно выращивать в теплицах
«Калории или состав»: раскрыто, что важнее при правильном питании
В России ужесточили продажу некоторых лекарственных препаратов
Психолог назвала признаки того, что партнер является абьюзером
Минобороны отчиталось о сбитых над Россией дронах ВСУ за неделю
Стало известно, почему кружится голова при подъеме с кровати
Мошенники в униформе газовщиков стали чаще заходить в квартиры россиян
«Черный день»: что на Западе и в России говорят об итогах выборов в Венгрии
Бойцы ВС РФ заняли важный рубеж после ожесточенного боя в зоне СВО
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Ортопед рассказал, какие кровати и матрасы спасут детей от сколиоза
Врач объяснила, почему человек внезапно забывает, зачем зашел в комнату
Остеопат развеяла главный миф об опасности привычки хрустеть пальцами
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.