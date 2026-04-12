Отправляю в заморозку — и бед не знаю: картофельные зразы, гнёзда из фарша и сырники. Достал и запек

Фото: D-NEWS.ru
Сделали один раз — и у вас всегда под рукой быстрый ужин или завтрак без лишней суеты. Такие заготовки реально спасают: не нужно каждый день стоять у плиты — достали из морозилки и сразу готовите.

Картофельные зразы. Ингредиенты (на 8 шт): картофель — 700 г, яйцо — 1 шт, мука — 2–3 ст. л., начинка — 200 г (фарш, грибы или сыр), соль — по вкусу. Картофель отварите, разомните и остудите. Смешайте с яйцом и мукой, сформируйте лепёшки, выложите начинку и закройте. Заготовки заморозьте. Готовьте без разморозки на сковороде или в духовке при 180 °C около 25 минут.

Сырники. Ингредиенты (на 10–12 шт): творог 5% — 400 г, яйцо — 1 шт, мука — 2–3 ст. л., сахар — по вкусу, ваниль — по желанию. Смешайте все ингредиенты, сформируйте сырники и отправьте в заморозку. Готовьте прямо из морозилки на сковороде под крышкой или запекайте при 180 °C 15–18 минут.

Гнёзда из фарша с грибами и сыром. Ингредиенты (на 6 шт): фарш — 600 г, шампиньоны — 200 г, лук — 1 шт (80–100 г), твёрдый сыр — 120 г, соль и перец — по вкусу, масло — 1 ч. л. Грибы и лук мелко нарежьте, слегка обжарьте и остудите. Фарш приправьте, разделите на части, сформируйте «гнёзда» с углублением. Выложите начинку и посыпьте сыром. Заморозьте, затем переложите в пакет. Готовьте без разморозки в духовке при 180 °C около 30–35 минут.

Ольга Шмырева
