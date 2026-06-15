Полезные сырники с отварными яйцами и зеленью: всего 1 ложка муки на два брикета творога

Полезные сырники с отварными яйцами и зеленью: всего 1 ложка муки на два брикета творога

Сырники с отварными яйцами и зеленью — это летний, сытный, полезный и невероятно вкусный вариант классических сырников, который станет отличным завтраком или перекусом.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (2 брикета по 200 г), 4 вареных яйца, 1 сырое яйцо, 1 ст. л. муки (с горкой), пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), соль, перец.

Рецепт: творог разомните вилкой. Вареные яйца натрите на крупной терке, зелень мелко порубите. В миске смешайте творог, тертые яйца, сырое яйцо, муку, зелень, соль и перец. Тщательно вымесите массу. Влажными руками сформируйте сырники. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать эту полезную версию сырников и отметила, что они становятся еще вкуснее, если в тесто добавить немного нарезанного чеснока.

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