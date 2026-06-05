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05 июня 2026 в 07:31

Кабачковые оладьи — прошлый век: готовлю пиццу — сразу на сковороде, без духовки и вымешивания теста

Фото: D-NEWS.ru
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Кабачковая пицца — это гениальный способ утилизировать урожай кабачков и порадовать семью вкусным, сытным и полезным блюдом, которое готовится в разы быстрее обычной пиццы и без возни с тестом.

Для приготовления понадобится: 2 средних кабачка (около 500 г), 2 яйца, 3-4 ст. л. муки, соль, перец, паприка. Для начинки: кетчуп, майонез, 100 г ветчины (или колбасы), 100 г твердого сыра.

Рецепт: кабачки натрите на крупной терке, посолите, оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, муку, перец и паприку, перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом.

Выложите кабачковую массу и разровняйте. Жарьте на среднем огне 5–7 минут до румяной корочки, переверните. Смажьте поджаренную сторону кетчупом и майонезом, выложите нарезанную ветчину и посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и готовьте еще 5–7 минут, пока сыр не расплавится.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить пиццу этого рецепт. Она получается настолько сытной, что легко может заменить ужин. А чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в кабачковую основу немного тертого сыра (прямо в тесто).

Ранее стало известно, как приготовить рагу с фрикадельками — ужин из капусты и пачки фарша.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
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