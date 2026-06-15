В сезон клубники обязательно на столе эти блинчики: шикарность с творогом к чаю — готовьте сразу двойную порцию

В сезон клубники обязательно на столе эти блинчики: шикарность с творогом к чаю — готовьте сразу двойную порцию

Как только появляется сладкая ароматная клубника, сразу вспоминаю этот рецепт. Тонкие нежные блинчики с воздушной творожной начинкой и сочными ягодами получаются настолько вкусными, что одной порции обычно оказывается мало. Такой десерт одинаково хорош и к завтраку, и к вечернему чаю.

Секрет начинки — в сочетании творога, сметаны и свежей клубники.

Для приготовления вам понадобится: мука — 250 г, молоко — 250 мл, вода — 250 мл, яйца — 2 шт., растительное масло — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — ¼ ч. л., творог от 5% — 300 г, клубника — 250 г, сметана — 3 ст. л., сахарная пудра — 2–3 ст. л., ванильный сахар — 10 г.

Для теста взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко и воду, затем постепенно добавьте муку, чтобы не было комочков. В конце введите растительное масло и оставьте тесто на 10 минут.

Разогрейте сковороду и испеките тонкие блинчики до легкой золотистости с обеих сторон.

Для начинки творог смешайте со сметаной, сахарной пудрой и ванильным сахаром. При желании пробейте массу блендером, чтобы она стала особенно нежной.

Клубнику нарежьте небольшими кусочками и аккуратно вмешайте в творожный крем.

На каждый блинчик выложите начинку, сверните конвертом или рулетиком и подавайте сразу к столу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит готовить такие блинчики именно в разгар клубничного сезона. Свежие ягоды делают начинку сочной и ароматной, а творожный крем получается настолько нежным, что напоминает начинку дорогих французских десертов.