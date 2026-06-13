Кефир, картофельное пюре и лук — через 15 минут оладьи «ленивые зразы»: нежные, сочные и с хрустящей корочкой

Кефир, картофельное пюре и лук — через 15 минут оладьи «ленивые зразы»: нежные, сочные и с хрустящей корочкой

Беру остатки картофельного пюре, кефир и репчатый лук — замешиваю жидковатое тесто и через 15 минут жарю «ленивые зразы» с хрустящей корочкой. Получается обалденная вкуснятина: нежные, сочные внутри, с румяным краем и луковой сладостью — даже те, кто не любит вчерашнюю картошку, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 400 г картофельного пюре (слегка остывшего), 150 мл кефира, 1 яйцо, 1 луковица, 3-4 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости на сковороде. В миске смешайте картофельное пюре, кефир, яйцо, обжаренный лук, соль и перец. Постепенно добавляйте муку, чтобы тесто получилось гуще сметаны. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки по 2–3 минуты. Подавайте горячими со сметаной или зеленью. Это блюдо — гениальный способ утилизировать вчерашнее пюре без отходов.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «ленивые зразы» из картофельного пюре. Даже те, кто обычно выбрасывает остатки еды, теперь специально варят лишнюю картошку. Кстати, вместо кефира можно взять простоквашу или сыворотку — кислинка будет мягче. Находка, а не рецепт!

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