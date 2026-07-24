Завтрак ленивого гурмана: делаю яйца-скрембл с молоком и сливочным маслом — нежнее облака

Утром времени в обрез, поэтому скрембл — мой спаситель: яйца, молоко, соль и масло. Томлю на медленном огне, постоянно помешивая, чтобы яйца остались сочными и мягкими. Подаю горячим, посыпав свежей зеленью.

Ингредиенты

Яйца куриные — 6 шт., молоко 3,2% — 50 мл, масло сливочное — 20 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, зелень свежая (укроп, петрушка) — по вкусу.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйца с молоком и щепоткой соли вилкой до однородности, без фанатизма. На сковороде растапливаю сливочное масло на среднем огне, вливаю яичную смесь. Убавляю огонь до минимума и начинаю аккуратно перемешивать лопаткой, сгребая яйца от краев к центру. Через 2–3 минуты, когда яйца схватятся, но останутся слегка влажными, снимаю с огня. Готовый скрембл посыпаю свежей зеленью и перчу по вкусу — нежный, кремовый завтрак готов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Добавив совсем чуть-чуть воды, я получил скрембл, похожий на суфле, — воздушный, с бархатистым маслянистым вкусом. Никакой резиновости, только нежный крем. Рекомендую не спешить: томите на слабом огне и постоянно помешивайте лопаткой. Подал с зеленью и щепоткой черного перца — идеальный старт дня.