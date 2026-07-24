Жителей трех подъездов эвакуировали в Петербурге

Жителей трех подъездов дома на улице Олеко Дундича экстренно вывели из здания, сообщает 78.ru. По информации источника, эвакуация затронула квартиры в парадных № 8, 9 и 10.

Как сообщается в материале, жителей дома попросили покинуть свои квартиры в 04:30 утра. Какие-либо дополнительные подробности произошедшего в настоящий момент не известны.

Ранее в ГУ МЧС России сообщили, что из жилого дома в подмосковном Егорьевске после взрыва газа спасатели вывели 28 человек, среди которых семеро детей. По информации регионального Минздрава, трое пострадавших доставлены в больницу, их состояние медики квалифицируют как средней тяжести.

Кроме того, помощница главы Крыма Ольга Курлаева проинформировала, что из многоквартирного здания в Ялте были эвакуированы 350 жителей. По ее словам, причиной стал ночной удар украинского дрона, пришедшийся на этот дом.

Также в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что логистический комплекс в Невинномысске был полностью эвакуирован. В компании пояснили, что подобные мероприятия провели строго согласно установленным нормам безопасности.