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24 июля 2026 в 12:41

Жителей трех подъездов эвакуировали в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жителей трех подъездов дома на улице Олеко Дундича экстренно вывели из здания, сообщает 78.ru. По информации источника, эвакуация затронула квартиры в парадных № 8, 9 и 10.

Как сообщается в материале, жителей дома попросили покинуть свои квартиры в 04:30 утра. Какие-либо дополнительные подробности произошедшего в настоящий момент не известны.

Ранее в ГУ МЧС России сообщили, что из жилого дома в подмосковном Егорьевске после взрыва газа спасатели вывели 28 человек, среди которых семеро детей. По информации регионального Минздрава, трое пострадавших доставлены в больницу, их состояние медики квалифицируют как средней тяжести.

Кроме того, помощница главы Крыма Ольга Курлаева проинформировала, что из многоквартирного здания в Ялте были эвакуированы 350 жителей. По ее словам, причиной стал ночной удар украинского дрона, пришедшийся на этот дом.

Также в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что логистический комплекс в Невинномысске был полностью эвакуирован. В компании пояснили, что подобные мероприятия провели строго согласно установленным нормам безопасности.

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