В Минобороны России раскрыли подробности освобождения Ивашкино и Захаровки

В Минобороны России раскрыли подробности освобождения Ивашкино и Захаровки Минобороны: бойцов «Севера» при заходе в Ивашкино и Захаровку сопровождали БПЛА

Бойцов российской группировки войск «Север» при заходе в Ивашкино и Захаровку Харьковской области сопровождали операторы беспилотных систем, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, они указывали места расположения ВСУ.

Закрепившись на окраине села, военнослужащие передавали координаты огневых позиций ВСУ, а расчеты артиллерии и ударных БПЛА наносили огневое поражение. Выбив основные силы украинский националистов, <...> российские штурмовики зачистили населенный пункт, — отметили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что «северяне» одновременно наступают на нескольких направлениях, продолжая создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы.

Ранее сообщалось, что Константиновка в Донецкой Народной Республике в ближайшее время будет полностью зачищена от ВСУ. Российские военнослужащие проводят в городе фильтрацию, а мирные жители помогают выявлять скрывающихся украинских солдат.