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24 июля 2026 в 14:22

Продюсер ответила, как ИИ помогает в съемке кино

Продюсер Стрижевская: ИИ позволяет ускорить производство кино

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Искусственный интеллект позволяет ускорить производство кино, рассказала RT генеральный продюсер кинокомпании Галина Стрижевская. Она отметила, что новые технологии все еще не позволяют делать фильмы «по нажатию одной кнопки».

Во многих задачах ИИ действительно позволяет ускорить производство по сравнению с классической компьютерной графикой. Но это не отменяет того, что создание качественного визуального контента остается сложной, профессиональной и достаточно трудоемкой работой, — рассказала Стрижевская.

Продюсер подчеркнула, что качественный результат зависит от двух факторов: грамотно составленных запросов и точно выстроенного производственного процесса. По ее словам, и в традиционном кинопроизводстве, и при использовании ИИ требуются значительные временные затраты и квалифицированные кадры.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что искусственный интеллект является грубым заменителем настоящих артистов. Он отметил, что считает это временным трендом.

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