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24 июля 2026 в 13:21

Таможня раскрыла самые частые преступления в первом полугодии 2026 года

ФТС России возбудила 1132 уголовных дела в первом полугодии 2026 года

Фото: ФТС России
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В первом полугодии 2026 года таможенные органы России возбудили 1132 уголовных дела, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС России. Больше всего дел — 515 — связано с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ, культурных ценностей и особо ценных диких животных. Еще 232 уголовных дела возбуждены по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей, 213 — за незаконные валютные операции с использованием подложных документов, 62 — за контрабанду наличных денег и денежных инструментов.

Предметами преступлений преимущественно являлись лес и лесоматериалы, автотранспортные средства, наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, табачная продукция, иностранная и российская валюта. За шесть месяцев в суд направили 218 уголовных дел, по 119 из них уже вынесены обвинительные приговоры, — уточняется в сообщении.

В ФТС также сообщили, что в федеральный бюджет возмещено более 670 млн рублей ущерба. Еще почти 390 млн рублей взыскано в виде двукратной суммы причиненного ущерба от неуплаты таможенных платежей. Кроме того, арестовано имущество на сумму 295 млн рублей, а по решениям судов конфисковано имущество стоимостью 690 млн рублей.

Наибольшее количество дел — 57 448 — связано с нарушением таможенных правил, в том числе 39 661 дело возбуждено по контрабандообразующим составам. Чаще всего предметами административных правонарушений становились валюта, табачные изделия, продукция растительного происхождения, древесина и изделия из нее, легковые автомобили и алкоголь.

По данным ФТС, с нарушителей взыскали административные штрафы на общую сумму 1,8 млрд рублей. Имущество стоимостью более 6,8 млрд рублей передано в уполномоченные органы.

Ранее таможенники аэропорта Шереметьево пресекли попытку контрабанды ювелирных изделий на сумму 36 млн рублей. Незадекларированные украшения обнаружили у 46-летней россиянки, которая прилетела из Дубая. Товары нашли во время выборочного контроля в VIP-зале при прохождении зеленого коридора.

Общество
ФТС
таможенники
контрабанда
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