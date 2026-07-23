Беру яйцо, майонез и сметану: готовлю запеканку круче любого рататуя — в сезон овощей самое то

Летом эта овощная запеканка появляется на столе чаще любых других блюд. Простые кабачки, картофель и помидоры превращаются в сочное, ароматное угощение под нежной заливкой из яйца, сметаны и майонеза.

По вкусу такая запеканка многим нравится даже больше классического рататуя: она получается более сытной, с аппетитной сырной корочкой и готовится без лишних хлопот.

На 6 порций возьмите 2 небольших кабачка или цукини, 4 средние картофелины, 3 помидора, 1 крупную луковицу, 100 мл воды, 4 ст. л. сметаны, 4 ст. л. майонеза, 1 яйцо, 120–150 г твердого сыра, соль и любимые специи по вкусу.

Картофель, кабачки, помидоры и лук нарежьте тонкими кружочками. В форму для запекания выкладывайте овощи слоями, слегка подсаливая и приправляя каждый слой. Влейте 100 мл воды. В отдельной миске соедините яйцо, сметану и майонез, хорошо перемешайте вилкой до однородности и равномерно залейте овощи.

Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 45–50 минут, пока картофель не станет мягким. Затем посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 10–15 минут, чтобы сверху появилась аппетитная золотистая корочка.

Личный опыт

Автор уже несколько недель готовит эту запеканку практически без перерыва. Она получается сочной, нежной и очень ароматной, а сочетание овощей с сырной корочкой нравится даже тем, кто обычно равнодушен к кабачкам. Особенно вкусно подавать блюдо со свежей зеленью или ложкой густой сметаны.