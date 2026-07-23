Манка, сметана и морковь — через полчаса на столе нежные «Чижики»: яркие, ароматные, круче любого пирожного

Манка, сметана и морковь — продукты, которые есть всегда, и «Чижики» из них получаются невероятно нежными и ароматными. Внутри они слегка влажные, с легкой кислинкой от сметаны и сладостью изюма. Это идеальный вариант, когда хочется домашней выпечки без возни с мукой и маслом.

Ингредиенты

Морковь — 2 шт., яйца — 2 шт., манная крупа — 4 ст. л., сметана — 2 ст. л., сахар — 6 ст. л., изюм — 50 г, ванильный сахар — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., молотая корица — 1/2 ч. л.

Как готовлю

Сначала натираю морковь на мелкой терке. В миске взбиваю яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавляю сметану, манку, разрыхлитель и корицу. Затем вмешиваю тертую морковь и изюм. Самое сложное — оставить массу на 15–20 минут, чтобы манка набухла. После этого раскладываю тесто по формочкам, заполняя их на две трети, и выпекаю при 180 градусах 25–30 минут до золотистого цвета. Перед подачей обязательно даю кексам полностью остыть.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Смешал манку, сметану и тертую морковь — и за полчаса получил ароматные кексы без единого грамма муки. Внутри они слегка влажные, с нежной крошкой, а корочка — румяная и хрустящая. Главный совет: не пропускайте этап, когда тесто должно постоять, — манка набухает, и выпечка становится идеально воздушной.