Молодой картофель, ложка горчицы и бульонный кубик: норвежский картофельный салат — идеально для лета

В Норвегии этот картофельный салат считается одним из самых популярных летних гарниров. Его подают к мясу и рыбе на гриле, копченостям, сельди и даже просто с ломтиком свежего ржаного хлеба. Благодаря нежной заправке и свежей зелени салат получается очень ароматным, а небольшое количество бульонного кубика делает вкус более насыщенным.

На 4 порции возьмите 300 г отварного молодого картофеля, небольшой пучок укропа, небольшой пучок шнитт-лука или зеленого лука, 2–3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. легкого майонеза, 1–2 ч. л. дижонской горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, 1/2 бульонного кубика, измельченного в крошку, 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца и соль по вкусу, если она понадобится.

Полностью остывший молодой картофель нарежьте небольшими кусочками. Укроп и зеленый лук мелко порубите, оставив немного зелени для украшения. В отдельной миске смешайте сметану, майонез, дижонскую горчицу, лимонный сок, измельченный бульонный кубик и черный перец до однородной массы.

Соедините заправку с картофелем и большей частью зелени, аккуратно перемешайте, чтобы кусочки сохранили форму. Попробуйте салат и только после этого при необходимости добавьте немного соли. Перед подачей уберите блюдо в холодильник на 20–30 минут, затем посыпьте оставшейся зеленью и подавайте охлажденным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева впервые приготовила этот салат. Особенно вкусно подавать его к жареной рыбе, шашлыку, запеченной курице или слабосоленой сельди с ломтиком ржаного хлеба.