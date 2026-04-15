Вместо надоевших тефтелей — эти гнезда: с пикантными огурцами и хрустящей сырной шапкой

Вместо надоевших тефтелей — эти гнезда: с пикантными огурцами и хрустящей сырной шапкой

Беру фарш, соленые огурцы и картофель — и готовлю мясные гнезда, которые стали моим любимым ужином. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для семейного ужина или праздничного стола, когда хочется удивить гостей красивой подачей и насыщенным вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: сочные мясные гнезда с хрустящей сырной корочкой, а внутри — пикантная начинка из соленых огурцов и нежного картофеля, которая делает каждый кусочек ароматным и сочным.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 2 картофелины, 3 соленых или маринованных огурца, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, соль, перец и специи по вкусу. Фарш смешайте с яйцом, солью и перцем. Картофель натрите на крупной терке, огурцы нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите.

Форму для запекания смажьте маслом, выложите фарш, сформировав бортики и углубление в центре — это будут гнезда. В каждое гнездо положите огурцы, затем картофель, сверху посыпьте сыром. Запекайте 25–30 минут при 190 °С до румяной сырной корочки. Подавайте горячими — эти гнезда исчезают быстрее, чем вы их приготовили.

