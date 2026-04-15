Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 15:35

Вместо надоевших тефтелей — эти гнезда: с пикантными огурцами и хрустящей сырной шапкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру фарш, соленые огурцы и картофель — и готовлю мясные гнезда, которые стали моим любимым ужином. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для семейного ужина или праздничного стола, когда хочется удивить гостей красивой подачей и насыщенным вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: сочные мясные гнезда с хрустящей сырной корочкой, а внутри — пикантная начинка из соленых огурцов и нежного картофеля, которая делает каждый кусочек ароматным и сочным.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 2 картофелины, 3 соленых или маринованных огурца, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, соль, перец и специи по вкусу. Фарш смешайте с яйцом, солью и перцем. Картофель натрите на крупной терке, огурцы нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите.

Форму для запекания смажьте маслом, выложите фарш, сформировав бортики и углубление в центре — это будут гнезда. В каждое гнездо положите огурцы, затем картофель, сверху посыпьте сыром. Запекайте 25–30 минут при 190 °С до румяной сырной корочки. Подавайте горячими — эти гнезда исчезают быстрее, чем вы их приготовили.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
завтраки
гнезда
ужины
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили жестко наказывать авиакомпании за овербукинг
Успенская поделилась секретом быстрого похудения
Суд ужесточил наказание фигуранту дела о взрыве на КНС-4
Центральные банки всего мира перешли от скупки золота к его продаже
В Петербурге карманника приговорили к трем годам строгого режима
Калининградцы неожиданно лишились света
Украина, «Дружба», «Пакш-2»: как теперь изменятся отношения РФ и Венгрии
Политолог назвал неприемлемое для Ирана условие Трампа
Внук Пугачевой показал редкое фото с бабушкой
В Иране выразили благодарность России за помощь в одном вопросе
В СВОП объяснили, возможен ли международный трибунал по Украине
«Будто нож вставили и режут»: сосед насиловал подружку своих внуков
Вэнс посоветовал папе римскому быть осторожнее в высказываниях
Эндокринолог предостерегла от употребления сырых суши и роллов
Баста сделал неожиданное заявление о своем дне рождения
В Венгрии раскрыли, есть ли альтернатива российскому атому
Кравцов назвал классы, в которых будут ставить оценку за поведение
Роскосмос назвал дату запуска «Прогресса» к МКС
Двое ярославцев получили 13 лет «строгача» за шпионаж
Смертоносный «хлам», ликвидация диверсантов: новости СВО к вечеру 15 апреля
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.