Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 11:00

Все лето пеку яблочный пирог без яиц и молока: нежнее бисквита и в пост к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру яблоки, муку, сахар и воду — и за 30 минут пеку постный яблочный пирог без яиц и молока. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, влажный, с кисло-сладкой яблочной ноткой и карамельной корочкой — бабушкин рецепт, который летом спасает, когда в холодильнике пусто.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупных яблока, 1 стакан муки, 0,5 стакана сахара, 0,5 стакана растительного масла, 0,5 стакана воды, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, корица по вкусу. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соль и корицу. Добавьте масло и воду, перемешайте до однородного теста. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, выложите яблоки, залейте остальным тестом. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до румяной корочки. Остудите, посыпьте сахарной пудрой. Идеальный десерт к чаю в летний зной.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот бабушкин яблочный пирог без яиц и молока. Даже те, кто не ест постную выпечку, просили добавки. Кстати, вместо воды можно взять яблочный сок — аромат будет интенсивнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Что съесть утром в жару? 3 рецепта, с которыми не придется стоять у плиты
Семья и жизнь
Что съесть утром в жару? 3 рецепта, с которыми не придется стоять у плиты
Когда окрошка надоела: 3 рецепта простых холодных супов из разных стран
Семья и жизнь
Когда окрошка надоела: 3 рецепта простых холодных супов из разных стран
Все лето собираю малину и варю варенье «Ягодка к ягодке»: густой сироп и целые ягоды — как в бабушкином погребе
Общество
Все лето собираю малину и варю варенье «Ягодка к ягодке»: густой сироп и целые ягоды — как в бабушкином погребе
Подаю нарезанными кружками, как рулет — «десерт-снежок» из 4 ингредиентов: улетает под кофе и чашку чая
Общество
Подаю нарезанными кружками, как рулет — «десерт-снежок» из 4 ингредиентов: улетает под кофе и чашку чая
Овсяный пирог без муки и масла: влажный, нежный, с кисло-сладкой яблочной ноткой. Идеален к чаю
Общество
Овсяный пирог без муки и масла: влажный, нежный, с кисло-сладкой яблочной ноткой. Идеален к чаю
рецепты
кулинария
яблоки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС раскрыли, нарушали ли ВСУ «режим тишины»
МЧС раскрыло площадь пожара на производстве в Новосибирске
Раскрыто ключевое значение освобожденной Охримовки
В России назвали кощунством осквернение мемориала героям ВОВ в Гюмри
Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
ВС России сбили почти 800 дронов и три «Нептуна» в зоне СВО за сутки
ВС России освободили село под Харьковом
МО РФ сообщило о масштабных ударах по инфраструктуре ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 1,2 тыс. военных
Продавали чужое и снимали свое: отец и дочь снабжали педофилов роликами
Педиатр перечислил главные признаки теплового удара у ребенка
Памфилова раскрыла, как обстояли дела с нарушениями на выборах в Армении
Российские «Герани» нанесли сокрушительный удар по складу БПЛА ВСУ
Бастрыкин запросил доклад о «вейповом» похищении мальчика в Кузбассе
Российские военные освободили населенный пункт Роскошное
Стало известно, почему Евросоюз решил лишить Каю Каллас полномочий
В окружении Буйнова высказались о его здоровье
В Новосибирске загорелся склад завода по производству электрооборудования
Фото бензовозов в российском регионе приравняли к пособничеству диверсиям
В Краснодаре развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.