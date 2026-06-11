Все лето пеку яблочный пирог без яиц и молока: нежнее бисквита и в пост к чаю

Все лето пеку яблочный пирог без яиц и молока: нежнее бисквита и в пост к чаю

Беру яблоки, муку, сахар и воду — и за 30 минут пеку постный яблочный пирог без яиц и молока. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, влажный, с кисло-сладкой яблочной ноткой и карамельной корочкой — бабушкин рецепт, который летом спасает, когда в холодильнике пусто.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупных яблока, 1 стакан муки, 0,5 стакана сахара, 0,5 стакана растительного масла, 0,5 стакана воды, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, корица по вкусу. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соль и корицу. Добавьте масло и воду, перемешайте до однородного теста. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, выложите яблоки, залейте остальным тестом. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до румяной корочки. Остудите, посыпьте сахарной пудрой. Идеальный десерт к чаю в летний зной.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот бабушкин яблочный пирог без яиц и молока. Даже те, кто не ест постную выпечку, просили добавки. Кстати, вместо воды можно взять яблочный сок — аромат будет интенсивнее. Находка, а не рецепт!

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