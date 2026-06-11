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11 июня 2026 в 10:00

Подаю нарезанными кружками, как рулет — «десерт-снежок» из 4 ингредиентов: улетает под кофе и чашку чая

Фото: D-NEWS.ru
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Заливаю свежую клубнику сгущенкой с молоком, добавляю агар-агар — и через 3 часа в бутылке застывает нежнейший «десерт-снежок» из 4 ингредиентов. Получается обалденная вкуснятина: легкий, тающий, с молочной кремовостью, кусочками ягод и кокосовой ноткой — выглядит как кондитерский шедевр, а готовится элементарно.

Для приготовления вам понадобится: 400 г сгущенного молока, 800 мл цельного молока, 500 г клубники, 15 г агар-агара (или 60 г желатина), кокосовая стружка для украшения. Пластиковую бутылку (1,5–2 л) вымойте и отрежьте горлышко. Агар-агар залейте 100 мл молока. Смешайте остальное молоко со сгущенкой в кастрюле, добавьте размоченный агар. Нагрейте до 90°C (не кипятите), постоянно помешивая. Клубнику нарежьте, сложите в бутылку. Залейте горячей молочной смесью. Уберите в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Перед подачей разрежьте бутылку, освободите «снежок», посыпьте кокосовой стружкой и нарежьте кружочками. Идеальный летний десерт без выпечки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот клубничный «снежок» в бутылке. Даже те, кто равнодушен к молочным десертам, просили добавки. Кстати, вместо агар-агара можно взять желатин — консистенция будет более упругой. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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