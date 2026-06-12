Вместо надоевших бисквитов — торт-желе без духовки: слои как у радуги, а тает во рту быстрее мороженого

Вместо надоевших бисквитов — торт-желе без духовки: слои как у радуги, а тает во рту быстрее мороженого

Беру 2 пакетика фруктового желе, пачку сметаны, сгущенку и желатин — и за 10 минут собираю торт без теста и выпечки. Получается обалденная вкуснятина: яркие слои из цветного желе чередуются с нежным сметанно-сгущенным кремом, а готовый десерт похож на драгоценную мозаику. И никакой возни с духовкой.

Для приготовления вам понадобится: 2 упаковки фруктового желе (разных цветов), 400 г сметаны (20–25%), 300 г сгущенного молока, 4 ст. ложки желатина. Желатин залейте 100 мл горячей воды (не кипятка), оставьте на 15 минут, затем размешайте до полного растворения. Сметану смешайте со сгущенкой, добавьте растопленный желатин, перемешайте. Каждое фруктовое желе разведите по инструкции (обычно 1 пакет на 200 мл воды). В форму для торта налейте тонкий слой (5 мм) одного цвета, заморозьте на 10 минут. Затем залейте слой сметанной смеси, снова заморозьте. Чередуйте, пока не закончатся ингредиенты. После последнего слоя уберите торт в холодильник на 2 часа. Подавайте, опустив форму на секунду в горячую воду и перевернув на блюдо.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот желейный торт со сметаной и сгущенкой. Даже те, кто не любит домашние десерты, просили добавки. Кстати, вместо двух цветов желе можно взять три — получится еще наряднее. Находка, а не рецепт!

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