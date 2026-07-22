Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 15:00

Эффект торта за 15 минут: заливной пирог «Персики в облаках» — всё лето пеку только его, гости не верят, что это просто

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру персики, заливаю жидким тестом и отправляю в духовку — через 30 минут на столе пирог «Персики в облаках». Нежный, как суфле, с сочными фруктовыми кусочками. Гости думают, что это торт, а готовится проще шарлотки. Взбиваю яйца с сахаром, добавляю кефир, масло и муку с разрыхлителем — тесто получается как сметана. Выливаю в форму, сверху укладываю дольки персиков, слегка вдавливая. Запекаю при 180°C 30–35 минут до румяной корочки. Готовится быстро, из доступных продуктов, и всегда удаётся. Простой рецепт, который я пеку всё лето, и никто не верит, что это так легко.

Для приготовления: 4–5 персиков, 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 1,5 стакана муки, ½ ч. ложки соды, щепотка соли, ваниль. Взбейте яйца с сахаром, влейте кефир, добавьте муку, соду и соль. Замесите жидкое тесто. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, сверху выложите дольки персиков. Выпекайте при 180°C 30–35 минут до сухой шпажки. Дайте постоять 10 минут и подавайте.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за вечер, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в тесто ваниль и немного корицы, а персики присыпала сахаром — корочка стала карамельной. Кстати, можно заменить персики на абрикосы. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Листья малины не выкидываю, а делаю из них чай на зиму: вкуснее магазинного — самочувствие совсем другое
Общество
Листья малины не выкидываю, а делаю из них чай на зиму: вкуснее магазинного — самочувствие совсем другое
4 быстрых рецепта котлет: ленивые, на сковороде, из рыбы и в духовке
Семья и жизнь
4 быстрых рецепта котлет: ленивые, на сковороде, из рыбы и в духовке
Никаких танцев с тестом: пирог «Нектаринка» с творогом — пышный, сочный, как августовское утро
Общество
Никаких танцев с тестом: пирог «Нектаринка» с творогом — пышный, сочный, как августовское утро
Никакой жары не боятся: 3 лучших крема для летнего торта
Семья и жизнь
Никакой жары не боятся: 3 лучших крема для летнего торта
Персики и заварное тесто: этот пирог-суфле пробовала во Франции — нежнее, чем чизкейк
Общество
Персики и заварное тесто: этот пирог-суфле пробовала во Франции — нежнее, чем чизкейк
рецепты
торты
персики
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин рассказал о планах по реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова
Количество поврежденных из-за атаки ВСУ домов в Краснодаре увеличилось
Володин сообщил, что депутат Нилов не будет переизбираться в Госдуму
Ростех начал поставки мобильных убежищ для заводов
ЦБ уличил топ-менеджера «Софтлайна» в инсайдерской торговле бумагами
Психолог объяснила, почему опасно щекотать ребенка
«Я в театральный не собиралась»: Пересильд рассказала о давней мечте
В СПЧ выступили за ужесточение наказания за заключение фиктивного брака
Москвичам пообещали температуру ниже нормы в ближайшее время
Стала известна судьба пропавшей в Подмосковье школьницы
Немецкий завод планирует выпускать ядерное топливо по российской технологии
В Крыму осудили женщину за шпионаж в пользу Украины
В Белоруссии раскрыли обстановку на границе с Украиной
Эксперт FMCG-рынка ответил, кого затронет рост цен на кофе
«Очень ждем»: мама пропавшей в Подмосковье девочки записала обращение
Актриса Пересильд рассказала о любви к съемкам в военных фильмах
Автоэксперт раскрыл, как не купить «ржавое корыто» вместо машины
Появилось видео конфликта в Грузии, в котором россиянке сломали нос
Дачникам рассказали, к каким последствиям приводит удобрение грядок
Врач назвал неожиданный фактор прогрессирования ХОБЛ
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.