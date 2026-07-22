Эффект торта за 15 минут: заливной пирог «Персики в облаках» — всё лето пеку только его, гости не верят, что это просто

Эффект торта за 15 минут: заливной пирог «Персики в облаках» — всё лето пеку только его, гости не верят, что это просто

Беру персики, заливаю жидким тестом и отправляю в духовку — через 30 минут на столе пирог «Персики в облаках». Нежный, как суфле, с сочными фруктовыми кусочками. Гости думают, что это торт, а готовится проще шарлотки. Взбиваю яйца с сахаром, добавляю кефир, масло и муку с разрыхлителем — тесто получается как сметана. Выливаю в форму, сверху укладываю дольки персиков, слегка вдавливая. Запекаю при 180°C 30–35 минут до румяной корочки. Готовится быстро, из доступных продуктов, и всегда удаётся. Простой рецепт, который я пеку всё лето, и никто не верит, что это так легко.

Для приготовления: 4–5 персиков, 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 1,5 стакана муки, ½ ч. ложки соды, щепотка соли, ваниль. Взбейте яйца с сахаром, влейте кефир, добавьте муку, соду и соль. Замесите жидкое тесто. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, сверху выложите дольки персиков. Выпекайте при 180°C 30–35 минут до сухой шпажки. Дайте постоять 10 минут и подавайте.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за вечер, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в тесто ваниль и немного корицы, а персики присыпала сахаром — корочка стала карамельной. Кстати, можно заменить персики на абрикосы. Находка, а не рецепт!