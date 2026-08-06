Вместо надоевшего наполеона — творожный пирог с персиками: готовится проще, а вкус изысканнее

Это блюдо — идеальный выбор, когда хочется легкого, но праздничного десерта. Творожная основа получается нежной, воздушной, с легкой кислинкой, а сочные персики добавляют сладость и аромат лета. Никаких слоеных коржей и заварного крема — просто смешиваю творог с яйцами и манкой, выкладываю фрукты и запекаю.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 100 г манки, 100 г сахара, 1 ч. ложка ванильного сахара, 3–4 персика, соль, масло для смазывания. Творог разомните, добавьте яйца, сахар, ваниль и соль, перемешайте. Всыпьте манку, оставьте на 20 минут. Персики нарежьте дольками. Выложите тесто в смазанную форму, сверху распределите персики, слегка вдавив. Запекайте при 180°C 30–35 минут до румяности. Дайте постоять 10 минут и подавайте.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог для своих гостей. Даже те, кто предпочитает наполеон, оценили его нежность. Кстати, вместо персиков можно взять нектарины или абрикосы — вкус станет еще ярче. Находка, а не рецепт!