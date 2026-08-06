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06 августа 2026 в 09:04

Соус «Краснодарский» на зиму готовлю постоянно: классный рецепт на яблочном уксусе и с яблоками

Фото: D-NEWS.ru
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Каждый год обязательно заготавливаю этот соус по проверенному рецепту. Именно таким я помню настоящий «Краснодарский» — густой, ароматный, с насыщенным томатным вкусом, легкой яблочной сладостью и приятной пряной ноткой.

Зимой открываю баночку к мясу, котлетам, макаронам или картофелю, а домашние нередко просто намазывают его на свежий хлеб. Теперь готовлю сразу побольше, потому что до весны остается совсем немного.

Для приготовления вам понадобится: помидоры — 3 кг, яблоки — 500 г, репчатый лук — 250 г, соль — 1,5 ст. л., сахар — 250–300 г (по вкусу и сладости помидоров), яблочный уксус — 50 мл, черный молотый перец — 1 ч. л., красный молотый перец — по вкусу.

Помидоры, яблоки и лук нарежьте крупными кусочками и переложите в кастрюлю. Доведите до кипения и варите около 35–40 минут, пока овощи и яблоки не станут полностью мягкими. Затем пробейте массу погружным блендером до однородной консистенции и при желании протрите через сито, чтобы соус получился особенно нежным.

Верните кастрюлю на плиту и уваривайте еще 40–50 минут до желаемой густоты, периодически помешивая. Добавьте соль, сахар, черный и красный молотый перец, готовьте еще 5 минут, затем влейте яблочный уксус, перемешайте и сразу разлейте кипящий соус по стерилизованным банкам. Герметично закатайте, переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.

Проверено редакцией
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