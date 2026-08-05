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05 августа 2026 в 15:37

Бочковые помидоры без бочки: тот самый ядреный вкус из деревни, только в банке — зимняя классика

Фото: D-NEWS.ru
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Конец лета — идеальное время для квашеных помидоров, которые будут готовы к зимним праздникам. Никакой дубовой бочки не нужно: стеклянная банка, эмалированная кастрюля или пищевое пластиковое ведро справляются не хуже, а молочная кислота сама консервирует томаты и придает тот самый бочковой вкус.

Ингредиенты

Томаты (помидоры) — 3 кг, чеснок — 1 головка, хрен (корень) — 25 г, листья хрена — 3 шт., укроп — 3 шт., листья смородины — 10 шт., листья вишни — 10 шт., лавровый лист — по вкусу, вода — 3 л, соль — 2 ст. л. с горкой, смесь перцев горошком — по вкусу, семена горчицы — по вкусу.

Как готовлю

Сначала промываю помидоры, все листья и зонтики укропа, очищаю чеснок и корень хрена, настругивая его тонко. На дно емкости укладываю зонтик укропа и часть листьев, сверху — слой помидоров, пересыпая их горошинами перца, семенами горчицы, кусочками хрена и целыми зубчиками чеснока.

Чередую слои, пока емкость не заполнится на 10–15 см ниже края, накрываю остатками листьев и укропа. Растворяю соль в холодной фильтрованной воде и заливаю помидоры полностью, прижимаю чистой тканью, тарелкой и гнетом.

Оставляю при комнатной температуре на 5–10 дней, периодически снимая пену и промывая гнет с тарелкой, пока рассол не станет мутноватым, а помидоры не приобретут тот самый ядреный вкус.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить эту закуску. Меня поразило, как холодный рассол и горчица меняют текстуру — помидоры остаются плотными, но внутри будто наполняются мелкими пузырьками, прямо лопаются во рту. Аромат смородинового листа добавляет тонкую кислинку, которой так не хватает магазинным маринадам. Храню строго в холодильнике: в тепле они быстро становятся слишком резкими, а холод сохраняет баланс вкуса.

Проверено редакцией
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