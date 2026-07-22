Торт «Пражский» готовлю дома — тот самый вкус из детства оказывается легко повторить: вот мой рецепт

Всего 6 яиц, банка сгущенки и какао — и через час на столе торт «Пражский», который получается сочнее и нежнее любого магазинного. Домашняя выпечка выглядит как настоящий кулинарный шедевр с ровными слоями и густой шоколадной глазурью.

Ингредиенты

Яйца — 6 шт., сахар — 150 г, мука — 200 г, какао-порошок — 30 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сгущенное молоко — 380 г, сливочное масло — 200 г, какао-порошок (для крема) — 2 ст. л., коньяк или ром — 1 ч. л. (по желанию), темный шоколад — 100 г, сливочное масло (для глазури) — 50 г.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйца с сахаром до пышной светлой массы — это занимает минут 10 миксером на высокой скорости. Муку смешиваю с какао и разрыхлителем, просеиваю и аккуратно вмешиваю в яичную массу лопаткой, чтобы не потерять воздушность. Разделяю тесто на две части и выпекаю коржи при 180 °C 20–25 минут, готовые остужаю и разрезаю каждый пополам, чтобы вышло 4 коржа. Тем временем взбиваю размягченное масло со сгущенкой и какао до однородности, добавляю коньяк для аромата.

Собираю торт, промазывая каждый корж кремом, сверху покрываю растопленным с маслом шоколадом и убираю в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Подаю нарезанным острым ножом — торт получается сочным, нежным и с идеальной текстурой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Урок, который я вынес: коржи лучше пропитывать не сиропом, а просто дать им постоять в холодильнике ночь под грузом — так слои становятся плотными и не разваливаются при нарезке. Идеальный вариант, когда хочется чего-то эффектного, но нет времени возиться.