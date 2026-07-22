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22 июля 2026 в 14:16

Листья малины не выкидываю, а делаю из них чай на зиму: вкуснее магазинного — самочувствие совсем другое

Фото: D-NEWS.ru
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Беру молодые листья малины, липовый цвет, мяту и лаванду — и готовлю ароматный чай на зиму, который в разы вкуснее магазинного. Сначала ферментирую листья, потом подмораживаю, пропускаю через мясорубку и сушу до состояния легких гранул — получается насыщенный, глубокий вкус без горечи.

Ингредиенты

Молодые листья малины (верхние) — 3-литровая банка, липовый цвет — 2 ст. л., мята — 1 ст. л., мелисса — 1 ст. л., лаванда (цветы) — 1 ч. л., лепестки роз — 1 ст. л., гибискус (цветы) — 1 ст. л., черный чай — щепотка (по желанию).

Как готовлю

Сначала собираю верхние молодые листочки малины, плотно наполняю ими трехлитровую банку, утрамбовываю и оставляю без крышки на сутки в тепле — так начинается ферментация, которая делает аромат глубоким и насыщенным. Потом перекладываю листья в пакеты и отправляю в морозилку на несколько часов, чтобы они подмерзли и легче отдавали сок. Самое главное — пропускаю подмороженные листья через мясорубку, получаются зеленые гранулы, которые выкладываю на противень и сушу при комнатной температуре или в духовке при 60°C с приоткрытой дверцей. Когда все высохнет, смешиваю малиновые гранулы и листья с липовым цветом, мятой, мелиссой, лавандой, гибискусом и лепестками роз, при желании добавляю щепотку черного чая для заварки. Храню в герметичной банке, завариваю как обычный чай — заливаю кипятком и настаиваю 5-7 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Главное открытие — подморозка перед мясорубкой. Листья малины становятся податливыми, как пластилин, и дают сок, который потом превращается в корочку на гранулах. Вкус получился насыщенным, с легкой кислинкой от гибискуса и сладковатым шлейфом лаванды. Пью теперь вместо утреннего кофе — самочувствие сразу другое, бодрость без нервотрепки.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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