Врач назвал неожиданный фактор прогрессирования ХОБЛ

Снижение физической активности ухудшает состояние человека при хронической обструктивной болезни легких, способствуя ее прогрессированию, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» пульмонолог Александр Синопальников. Кроме того, гиподинамия повышает риск обострений.

Одна из распространенных ошибок пациентов с ХОБЛ — переход на «щадящий режим». Человек начинает меньше двигаться, избегает нагрузок, и со временем даже минимальные усилия вызывают у него одышку. Это своего рода замкнутый круг: меньше двигаешься — хуже переносишь нагрузки, хуже переносишь нагрузки — еще меньше двигаешься. Выход из него — грамотно подобранная активность под контролем врача, — отметил Синопальников.

При ХОБЛ физическая нагрузка должна быть регулярной и умеренной — оптимальны дозированная ходьба, дыхательная гимнастика и плавание. Главный принцип: постепенное наращивание интенсивности без резких скачков с обязательным контролем самочувствия, подытожил врач.

Ранее доцент кафедры госпитальной хирургии НовГУ Митхат Гасанов заявил, что наследственность определяет риск ХОБЛ на целых 60%, в то время как курение — на 25%. Врач напомнил, что ХОБЛ считается одной из главных причин заболеваемости и смертности в мире.