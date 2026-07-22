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22 июля 2026 в 16:54

Кондратьев поручил усилить защиту потенциальных целей ВСУ на Кубани

Кондратьев поручил усилить антитеррористическую защиту Кубани на фоне атак ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Власти Краснодарского края проанализируют потенциальные цели ВСУ и усилят их антитеррористическую защищенность, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в мессенджере МАКС. Он заявил, что противник атакует мирные объекты в попытках дестабилизировать ситуацию.

Мы максимально прикрываем критические объекты, но враг, пытаясь дестабилизировать ситуацию, переключается на мирные, гражданские предприятия. Поручил коллегам совместно с собственниками предприятий, влияющих на жизнь людей, обеспечить антитеррористическую защищенность наравне с критической инфраструктурой. Важно оперативно проанализировать потенциальные цели, — заявил Кондратьев.

Ранее пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края сообщила, что количество домовладений в Краснодаре, поврежденных в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, увеличилось до 16. По уточненным данным, пострадали 10 частных и шесть многоквартирных домов.

Также Кондратьев заявил, что жительница Краснодара, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр, скончалась в больнице. Три человека остаются под наблюдением врачей.

Регионы
Краснодарский край
Вениамин Кондратьев
ВСУ
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