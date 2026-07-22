Кондратьев поручил усилить защиту потенциальных целей ВСУ на Кубани

Власти Краснодарского края проанализируют потенциальные цели ВСУ и усилят их антитеррористическую защищенность, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в мессенджере МАКС. Он заявил, что противник атакует мирные объекты в попытках дестабилизировать ситуацию.

Мы максимально прикрываем критические объекты, но враг, пытаясь дестабилизировать ситуацию, переключается на мирные, гражданские предприятия. Поручил коллегам совместно с собственниками предприятий, влияющих на жизнь людей, обеспечить антитеррористическую защищенность наравне с критической инфраструктурой. Важно оперативно проанализировать потенциальные цели, — заявил Кондратьев.

Ранее пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края сообщила, что количество домовладений в Краснодаре, поврежденных в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, увеличилось до 16. По уточненным данным, пострадали 10 частных и шесть многоквартирных домов.

Также Кондратьев заявил, что жительница Краснодара, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр, скончалась в больнице. Три человека остаются под наблюдением врачей.