14 апреля 2026 в 11:15

Россиянам назвали главный фактор развития ХОБЛ

Врач Гасанов: наследственность во многом влияет на риск развития ХОБЛ

Наследственность определяет риск хронической обструктивной болезни легких на целых 60%, в то время как курение — на 25%, заявил «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной хирургии НовГУ Митхат Гасанов. Врач напомнил, что ХОБЛ считается одной из главных причин заболеваемости и смертности в мире.

Семейные и близнецовые исследования показывают, что наследственность определяет риск ХОБЛ на 60%. Ученые уже нашли сотни генетических вариантов, влияющих на риск и скорость развития болезни. Например, минорные аллели в промоторной зоне гена TNF провоцируют хроническое воспаление: организм вырабатывает избыток противовоспалительных белков-цитокинов, которые буквально разрушают легочную ткань, — объяснил Гасанов.

По его словам, развитие болезни тесно связано с возрастом: с годами клетки изнашиваются, и их способность к восстановлению снижается. Однако сегодня врачи все чаще наблюдают молодых пациентов, у которых ХОБЛ протекает по нестандартным сценариям. Причинами могут стать молекулярные факторы, например генетическая предрасположенность, пояснил врач.

Ранее пульмонолог Владимир Бекетов заявил, что безникотиновые вейпы, как и другие электронные сигареты, вызывают специфическое поражение легких EVALI. По его словам, люди нередко переходят на использование этих устройств в попытке бросить курить обычные сигареты. Однако это не решает проблему, а лишь ухудшает ее.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

