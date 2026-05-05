Дубинскому предъявили новое обвинение после слов о ядерном ударе по Украине

Депутату Верховной рады Александру Дубинскому предъявили новое обвинение в государственной измене, сообщило Государственное бюро расследований Украины в Telegram-канале. Политик подтвердил в своем Telegram-канале, что у него и адвокатов проходят обыски.

Нардеп, которого обвиняют в государственной измене и который сейчас находится под стражей, наладил механизм и продолжал активную антигосударственную информационную пропаганду даже из СИЗО. По выводам лингвистически-психологической экспертизы, его публикации <...> вредят государственной и информационной безопасности Украины, — сказано в сообщении.

В ГБР считают, что Дубинский поддерживал коммуникацию через своих адвокатов. По версии следователей, депутату приносили ноутбуки, на которых он оставлял тексты и видеозаписи, а также рекомендации по публикации контента.

Ранее Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может спровоцировать ядерный удар по территории страны, если попытается атаковать Москву в День Победы. Также политик высмеял заявления главы государства, который заговорил о частичной демобилизации. По мнению Дубинского, Зеленский «держит военных за лохов».