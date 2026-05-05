05 мая 2026 в 11:52

На Украине испугались ядерного удара после угроз Зеленского

Дубинский: Зеленский спровоцирует ядерный удар, если атакует Москву 9 мая

Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может спровоцировать ядерный удар по Украине, если 9 мая атакует Москву, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене. По его словам, это все, что понадобится для развития такого сценария.

Все, что нужно Зеленскому, чтобы спровоцировать ядерный удар по Украине, это ударить по параду 9 мая в Москве, — отметил он.

Ранее украинский президент в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил о возможности нанесения ударов украинскими дронами по участникам парада в Москве 9 мая. Вскоре Зеленский объявил о введении режима тишины, начиная с полуночи 6 мая. Так Украина зеркально отреагировала на перемирие, объявленное Россией на 8–9 мая.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина во главе с Зеленским усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot. Однако, по мнению специалиста, попытка Киева уже обречена на провал и США вряд ли на нее «клюнут».

