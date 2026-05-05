05 мая 2026 в 16:03

Петербуржцам сообщили о возможных ограничениях на 9 Мая

Мобильный интернет могут ограничить в Петербурге 9 мая

Работу мобильного интернета могут ограничить на период проведения массовых мероприятий в рамках празднования Дня Победы в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин. Он уточнил, что все будет зависеть от складывающейся обстановки, передает РИА Новости.

Все будет зависеть от складывающейся обстановки. Возможно, будут ограничения, возможно, их не будет <...>. Будут ли ограничения интернета — пока неизвестно, но в период проведения мероприятий — скорее всего, да, — сказал Равин.

9 мая в Санкт-Петербурге запланирован ряд праздничных событий. По Невскому проспекту в историческом центре города пройдет шествие «Бессмертного полка», а на Дворцовой площади состоится парад. Завершится празднование Дня Победы традиционным праздничным салютом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по завершении необходимых мер граждан следует проинформировать о причинах временного отсутствия интернета. При этом он отметил, что излишняя и заблаговременная публичность в таких вопросах способна помешать оперативной работе спецслужб по нейтрализации угроз.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

